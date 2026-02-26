Vor ziemlich genau sechs Jahren schien dem stark sanierungsbedürftigen und nur noch teilweise genutzten Schloss in Rentwertshausen eine goldene Zukunft bevorzustehen: Der Gemeinderat beschloss im Januar 2020, ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Nutzungskonzeptes zu beauftragen mit dem Ziel, das altehrwürdige Gebäude mit seiner reichen Geschichte als künftigen Verwaltungssitz der Gemeinde Grabfeld auszubauen.