Lange Zeit verfolgte der Gemeinderat Grabfeld das Ziel, das sanierungsbedürftige und nur teilweise genutzte Schloss in Rentwertshausen zum Verwaltungssitz auszubauen. 2020 wurde ein Planungsbüro beauftragt, ein Nutzungskonzept zu erstellen – später lag eine detaillierte Planung vor. Rund drei Millionen Euro sollten Um- und Ausbau kosten, bei einer Förderquote von 65 oder gar 85 Prozent schien das Projekt machbar, um aus dem nur angemieteten Verwaltungssitz herauszukommen.