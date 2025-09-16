Überall gab es etwas zu sehen, überall etwas zu essen und zu trinken, überall wurden Besucher willkommen geheißen: Der Grabfeld-Radsonntag gehört inzwischen zum Dorfgemeinschaftsleben in den Ortsteilen der Gemeinde Grabfeld dazu – und auch anliegende Nachbardörfer beteiligen sich mittlerweile am Radtag, der nicht nur Einheimische, sondern auch viele Gäste von außerhalb trotz des anfangs ungemütlichen Wetters in die Region lockte.