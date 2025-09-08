Fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde Grabfeld und umliegender Orte etabliert hat sich mittlerweile der alljährlich im September stattfindende Radsonntag. „Es hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, aufgrund der zahlreichen Angebote in den Ortsteilen immer am Denkmaltag diese Veranstaltung durchzuführen“, freut sich Bürgermeister Christian Seeber. Ein Zufall, wie sich beim Rückblick herausstellt. „Eigentlich sollte die Eröffnung der Grabfeld-Radroute 2020 schon 14 Tage früher stattfinden, doch leider waren nicht alle Arbeiten abgeschlossen. So kam es dann zum Termin am Denkmaltag und wir haben das seither beibehalten.“ Eine gute Entscheidung – schaut man auf die Veranstaltungsübersicht (siehe Info-Kasten), sieht man, wo überall Radler und andere Ausflügler an diesem Tag willkommen sind. Vorausgegangen war die Entscheidung des Gemeinderates, das vorhandene Wegenetz mittels Beschilderung und Info-Tafeln an den Ortseingängen zu verknüpfen, um so alle Ortsteile der Gemeinde quasi näher aneinanderzurücken. Und neben Einwohnern sollten auch Besucher das Grabfeld näher kennenlernen können – ein Beitrag zur touristischen Aufwertung der Radwegeinfrastruktur des Landkreises.