Der bisherige Ortsteilbürgermeister von Queienfeld, Martin Kais, hat sein Amt mit Wirkung vom 30. Juni aus persönlichen Gründen niedergelegt. Das teilte Grabfeld-Bürgermeister Christian Seeber am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Jüchsen mit. Einwohner, Ortsteil- und Gemeinderat werden nun noch einmal offiziell über den Rücktritt informiert. Der Termin für die Neuwahl des Ortsteilbürgermeisters wird durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt festgelegt. Die Wahl könnte voraussichtlich am Sonntag, 27. September stattfinden. An diesem Tag erfolgt bekanntlich die Wahl des Ortsteilbürgermeisters in Wölfershausen, wo Michael Röhner am 2. April zurückgetreten war. Seeber regte an, wenn möglich, die Wahltermine zusammenzulegen. In der Zwischenzeit können Bürger sich mit Anliegen und Fragen an den stellvertretenden Ortsteilbürgermeister wenden. Dem Ortsteilrat Queienfeld gehören Kristin Pohl, Bernd Vonderlind, Moritz Zöller und Oliver Zöller an. Zur Kommunalwahl am 26. Mai 2024 erhielt Martin Kais, der zuvor schon Erfahrung im Gemeinderat Grabfeld sammelte, 41,7 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen (116) und musste in einer Stichwahl gegen Katharina Rammig (37,8 Prozent, 105 Stimmen) antreten. Die Stichwahl zwei Wochen später gewann Kais.