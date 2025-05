Mit Kristin Obst ist die Stelle des Bauamtsleiters in der Verwaltung der Gemeinde Grabfeld ab 1. Mai wieder besetzt: Zur jüngsten Gemeinderatssitzung in der Theaterscheune in Bauerbach am Dienstagabend stimmte das Gremium im nicht öffentlichen Sitzungsteil mehrheitlich der Einstellung der 42-Jährigen aus Hildburghausen zu. Zuvor hatte Bürgermeister Christian Seeber noch einmal offiziell darüber informiert, dass der langjährige Bauamtsleiter Nico Rummel nach nahezu neun Jahren zum 30. April aus dem Dienst ausscheidet und sich neuen Aufgaben im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr – Region Südwest mit Sitz in Zella-Mehlis widmet. Eine Verabschiedung in Anwesenheit Rummels zu einer der nächsten Sitzungen soll folgen, fügte Seeber an.