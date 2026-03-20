Die Geburtenzahlen gehen immer weiter zurück – auch in der Gemeinde Grabfeld. Die Folge: Kindergärten sind nicht mehr ausgelastet und sinkt irgendwann die Anzahl der betreuten kleinen Grabfelder so stark, dass Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr stehen, kommt nur noch die Schließung in Frage. Mit diesem unangenehmen Thema musste sich der Gemeinderat schon 2025 auseinandersetzen – hier schlossen sich im August die Türen der Kita „Villa Auguste“ in Behrungen für immer.