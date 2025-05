Mittlerweile ist es längst zur Tradition und zum festen Termin im Veranstaltungskalender in der Gemeinde Grabfeld geworden: Zum alljährlichen Maisingen unter freiem Himmel war auf dem Manger in Behrungen am Sonntagabend eingeladen worden. Viele Einwohner und Gäste aus umliegenden Orten ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, gemeinsam in gemütlicher Runde bei frühlingshaftem Wetter zusammenzusitzen – die Regenwolken hatten sich bis dahin verzogen.