Über mehrere Jahre hinweg liefen die Planungen und Vorbereitungen für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen in der Gemarkung Kätzerode bei Bibra im Grabfeld. Die RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH wollte hier investieren und einen rund 20 Hektar großen Solarpark installieren. Doch sich änderende Rahmenbedingungen wie Genehmigungen und Netzanbindung, nicht zuletzt aber auch die mangelnde Akzeptanz bei der umliegenden Bevölkerung zu diesem Vorhaben, die unter anderem in einer Bürgerbefragung mündete, ließen den Investor zum Schluss nur noch zögerlich agieren und letztlich die Pläne nicht weiterverfolgen.