Fast wäre der 100. Geburtstag an der DRK-Kneipp-Kindertagesstätte „Naturentdecker“ in Jüchsen vorübergegangen. Erst ein Gespräch vor einigen Monaten mit Beate Heßler, der langjährigen Ortsteilbürgermeisterin und Leiterin des Heimatmuseums, habe die Historie der Einrichtung zum Thema gehabt, sagt Kita-Leiterin Margit Hauck. Dann ging alles ganz schnell: „Es stellte sich nämlich heraus, dass der erste Kindergarten im Ort tatsächlich 1926 eröffnet wurde. Von da an haben wir ein Sommerfest zum Jubiläum vorbereitet – das findet nun am Wochenende statt.“