„Musik kann die Herzen öffnen und die Seele trösten.“ Mit diesem Zitat des weltberühmten Dirigenten Leonard Bernstein begrüßte Niklas Edelmann, 1. Vorstand des Jugendmusikvereins Jüchsen, beim Jahresabschlusskonzert die Zuhörer im Kulturhaus. Mit bewegenden Worten schilderte er, was ein Verein für seine Mitglieder sein kann – und hier offenbar ist: „Der Jugendmusikverein gibt uns das ganze Jahr über Wärme. Die oft anstrengende Probenarbeit nimmt jedes Mitglied in Kauf, nicht weil es muss, sondern weil es will!“