Es ist wahrlich kein schöner Anblick, wenn man durch Jüchsen in Richtung Exdorf fährt und in der Schafgasse die am rechten Straßenrand stehenden, sogenannten Kellerhäuser sieht: Die sind zwar Zeitzeugen der Geschichte, die früher einmal von den Dorfbewohnern zur haltbaren Einlagerung von Feldfrüchten, Gartenerzeugnissen sowie Haushaltswaren aller Art genutzt wurden, aber größtenteils seit vielen Jahren in einem desolaten Zustand und als baulicher Missstand zu bewerten. Zur jüngsten Sitzung des Grabfeld-Gemeinderates am Dienstagabend in Behrungen befasste sich das Gremium mit dem Thema.