Auch die Gemeinde Grabfeld soll vom schnellen Internet profitieren – nötig ist dazu der Ausbau eines Glasfasernetzes in den Ortsteilen. Doch der kommt offensichtlich, zumindest teilweise nicht so richtig in die Gänge – Bürgermeister Christian Seeber informierte zur jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Kulturhaus in Behrungen zum aktuellen Stand der Dinge. Schon beim Tagesordnungspunkt Bürgeranfragen wurde der Bürgermeister von Enrico Schippel aus Rentwertshausen darum gebeten, zum Thema Stellung zu nehmen und vor allem konkrete Infos zum Baustart weiterzugeben.