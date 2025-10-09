Bürgermeister Christian Seeber konnte die gute Nachricht schon zur Sitzung des Grabfeld-Gemeinderates Ende August im Haus der Vereine in Schwickershausen verkünden: Die Gemeinde Grabfeld ist schuldenfrei – die letzte Rate eines noch laufenden Darlehensvertrags wurde am 20. August bezahlt. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei null Euro pro Einwohner – die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden in Thüringen betrug im Jahr 2024 laut dem statistischen Bundesamt 867 Euro, was deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt und den zweitniedrigsten Wert aller Bundesländer darstellt, nach Brandenburg.