Bürgermeister Christian Seeber konnte die gute Nachricht schon zur Sitzung des Grabfeld-Gemeinderates Ende August im Haus der Vereine in Schwickershausen verkünden: Die Gemeinde Grabfeld ist schuldenfrei – die letzte Rate eines noch laufenden Darlehensvertrags wurde am 20. August bezahlt. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei null Euro pro Einwohner – die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden in Thüringen betrug im Jahr 2024 laut dem statistischen Bundesamt 867 Euro, was deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt und den zweitniedrigsten Wert aller Bundesländer darstellt, nach Brandenburg.
Grabfeld-Gemeinde Erstmals seit Gründung komplett schuldenfrei
Tino Hencl 09.10.2025 - 10:48 Uhr