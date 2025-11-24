Unter den Klängen des Narrhalla-Marsches der Band „Nachtfalken“ zogen am Samstagabend die Präsidenten von neun Karnevalsvereinen mit Selina Dauer, der Präsidentin der Grabfeldgemeinschaft, und Peter Haueisen, Moderator des Abends, auf die Bühne des Kulturhauses in Mendhausen. Vor knapp einem Vierteljahrhundert hatten sich die Karnevalsvereine des Grabfeldes aus den Landkreisen Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen zu ihrer ersten Gemeinschaftssitzung getroffen. Dem gelungenen Einstieg in diese gemeinsame karnevalistische Show bei der Römhilder Karnevalsgesellschaft (RKG) im Jahr 2001 folgten inzwischen 12 weitere. Wie es damals vereinbart wurde, findet dieses Treffen im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. „Nun schlägt‘s 13“ könnte man der Grabfeldgala den Titel geben, zu der „Die Elfen“ anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums eingeladen hatten.