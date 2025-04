Dieser Gottesdienst wird den Bibraern und vielen Gästen gewiss lange in Erinnerung bleiben: Bekanntlich feiert der Grabfeld-Ortsteil das Jubiläum „1200 Jahre Bibra“ – zum Reigen an Veranstaltungen gehörte eben auch der besagte Gottesdienst am Sonntag in der St.-Leo-Kirche.