„Dieses Thema ist eins, was niemand gern hat, wo niemand gern eine Entscheidung treffen will, eine solche aber in diesem Gremium gefasst werden muss“. Mit diesen Worten ging Grabfeld-Bürgermeister Christian Seeber zur jüngsten Sitzung des Grabfeld-Gemeinderates am Dienstagabend im Kulturhaus Berkach zu recht später Stunde schon zum Tagesordnungspunkt „Einstellung Betrieb Kindergarten Behrungen“ über.