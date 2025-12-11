Ob bei Schillers Ankunft in Bauerbach vor 243 Jahren das Wetter ähnlich gewesen ist wie am Sonntag - nasskalt und mit Regenwolken am Himmel – das ist nicht explizit überliefert. Allerdings beschreibt es Caroline von Wolzogen, Schillers Schwägerin und die Frau seines Freundes und Studienkollegen Wilhelm von Wolzogen in ihrem Buch „Schillers Leben“ folgendermaßen: „…tiefer Schnee bedeckte die Gegend, schon sank die Nacht auf das Tal; aus den einsamen zerstreuten Hütten flackerte hie und da ein Licht auf, dem beklommenen Wanderer Zuflucht versprechend“.