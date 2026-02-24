Zum ebenso unterhaltsamen wie schmackhaften Treffen fanden sich jüngst Interessierte im Gasthaus „Zum braunen Ross“ in Bauerbach ein. Eingeladen zu „Es schillerte in Bauerbach – Anekdoten über Friedrich Schiller“ hatten der 2025 gegründete Dorfverein „Miteinander – Füreinander“ und Gastwirt Michael Städtler. Als Gast des Abends brachte Dr. Andreas Seifert Anekdoten über Friedrich Schiller aus der Zeit seines Aufenthaltes im Asyl in den Jahren 1782/83 im Gutshaus bei Henriette von Wolzogen, dem heutigen Schiller-Museum, zu Gehör. Umrahmt wurden die Wortbeiträge von einem von Städtler kreierten Drei-Gänge-Menü à la Schiller: Einer Grömpel-Suppe, die Friedrich Schiller beim damaligen Gastwirt Debertshäuser „Im braunen Ross“ gegessen haben soll, dem Hauptgericht und einem Dessert, in dem sich Schillerlocke und ein Kopfbildnis des großen deutschen Dichters wiederfanden.
Grabfeld-Bauerbach Den Schiller schmackhaft gemacht
Redaktion 24.02.2026 - 11:00 Uhr