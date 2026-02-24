Zum ebenso unterhaltsamen wie schmackhaften Treffen fanden sich jüngst Interessierte im Gasthaus „Zum braunen Ross“ in Bauerbach ein. Eingeladen zu „Es schillerte in Bauerbach – Anekdoten über Friedrich Schiller“ hatten der 2025 gegründete Dorfverein „Miteinander – Füreinander“ und Gastwirt Michael Städtler. Als Gast des Abends brachte Dr. Andreas Seifert Anekdoten über Friedrich Schiller aus der Zeit seines Aufenthaltes im Asyl in den Jahren 1782/83 im Gutshaus bei Henriette von Wolzogen, dem heutigen Schiller-Museum, zu Gehör. Umrahmt wurden die Wortbeiträge von einem von Städtler kreierten Drei-Gänge-Menü à la Schiller: Einer Grömpel-Suppe, die Friedrich Schiller beim damaligen Gastwirt Debertshäuser „Im braunen Ross“ gegessen haben soll, dem Hauptgericht und einem Dessert, in dem sich Schillerlocke und ein Kopfbildnis des großen deutschen Dichters wiederfanden.