22 Jahre ist es mittlerweile her, seit die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen dem Schillerort Bauerbach und der französischen Gemeinde Evans vertraglich fixiert worden sind. Evans, ein Ort in der Nähe von Besançons in der Franche-Comté ist mit seinen knapp 600 Einwohnern fast doppelt so groß wie Bauerbach, doch es gibt eine ganze Reihe von Berührungspunkten. Die Franche Comté ist als die grüne Region Frankreichs bekannt und die Gegend um Evans vorwiegend landwirtschaftlich geprägt.