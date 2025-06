Zum zweiten Mal in seiner Fußballer-Laufbahn verlässt André Gottschalk den SV 08 Steinach. Anders als beim Wechsel im Sommer 2017 zum 1. FC Sonneberg 2004 sorgt diesmal der Abschied des einst überaus erfolgreichen Torjägers für keinen großen Aufschrei. Denn wirklich verlassen wird er den Fellberg nicht, er bleibt anderweitig in Steinach verhaftet. In der abgelaufenen Saison war „#AG20“ als Spielertrainer der Zweiten und reaktivierter Stürmer in der Landesklasse noch mal am Ball. Im Interview spricht der 34-Jährige über die abgelaufene Saison, seinen Weggang und die Gründe für den Wechsel ins nahe gelegene Bayern …