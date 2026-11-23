Mehrings Karrierepläne dürften mit dem Chefposten in Bayern nicht enden, in der Partei rechnen viele damit, dass er auch nach dem Bundesvorsitz greifen wird. Da die Freien Wähler außerhalb Bayerns politisch wenig Gewicht haben, dürfte er dafür gute Karten haben. Ernsthafte Konkurrenz ist bislang nicht in Sicht.

Thorsten Glauber - neuer Vize-Ministerpräsident

Es ist zwar nur ein repräsentativ klingender Titel - aber Thorsten Glauber dürfte sich dennoch sehr über ihn freuen: Der Franke mit dem markanten Dialekt ist damit der offizielle Vertreter des bayerischen Regierungschefs. Praktisch hat der Titel im Regierungsalltag kaum Konsequenzen - die CSU um Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder wird darauf achten, den Freien Wählern keine Bühne zu überlassen, die sie selbst nutzen wollen. Deshalb hat Söder mit Sozialministerin Ulrike Scharf schon vor längerer Zeit noch eine Stellvertreterin in der eigenen Partei benannt.

Felix Locke - neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium

Locke ersetzt den zum Minister aufrückenden Tobias Gotthardt als Staatssekretär. Der 38 Jahre alte gebürtige Münchner lebt wie Glauber mit seiner Familie in Mittelfranken, seit 2023 sitzt er im Landtag und ist dort als Parlamentarischer Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion tätig.