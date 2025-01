Marx: Zeugen der Hoffnung gegen Nationalismus und Ideologie

Am Silvestertag hatte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, dazu aufgerufen, die Botschaft Jesu neu zu entdecken. "Diesen Neuanfang brauchen wir immer wieder. Aber in diesen Zeiten sind wir besonders herausgefordert, diese Neuentdeckung zu machen, um Zeugen der Hoffnung zu sein gegen diejenigen, die in Nationalismus und Ideologie ihre Zukunft sehen, die polarisieren und alte Gräben aufreißen", sagte Marx laut Mitteilung.