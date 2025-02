Berlin - Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber hat die Verdienste des gestorbenen Altbundespräsidenten Horst Köhler gewürdigt. Dieser habe uns besonders in Erinnerung gerufen, "dass wir als Menschheit zusammenstehen müssen, in Europa, in Afrika, als Weltgemeinschaft", sagte er in seiner Predigt bei einem Trauergottesdienst im Berliner Dom. "Gerade heute bleibt seine beharrliche Haltung ein besonderes politisches Verdienst und eine unvergessliche Mahnung."