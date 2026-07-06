Zwischen goldenen Weizenfeldern, hohen Maisfeldern und der sommerlichen Natur rund um den Gedenkstein des einstigen Dorfes Liebau feierten zahlreiche Gläubige aus Thüringen und Oberfranken den traditionellen Gottesdienst im Grünen. An einem Ort, der wie kaum ein anderer an die Folgen von Vertreibung und Unrecht erinnert, verband der Gottesdienst Geschichte, Glauben und Hoffnung. Ein Helferteam aus den Kirchengemeinden Mupperg und Fechheim bereitete den besonderen Gottesdienst vor.