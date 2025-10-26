Der Förderverein Point Alpha hatte im November 2015 das erste überlebensgroße Denkmal für Papst Johannes Paul II. in Deutschland auf dem Schlossplatz in Geisa eingeweiht. Die Statue schuf seinerzeit der Schlitzer Bildhauer Ulrich Barnickel im Auftrag des Vereins. Alljährlich findet seitdem ein Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche für den inzwischen heiliggesprochenen Papst statt, um an dessen Verdienste zur Wiedererlangung der Freiheit in der DDR und anderen Ostblock-Ländern zu erinnern. In diesem Jahr fand der Gottesdienst zwei Tage nach dem 22. Oktober, dem Gedenktag Johannes Paul II., statt: Am Freitagabend zelebrierte ihn Geisas Stadtpfarrer Martin Lerg.