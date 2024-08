Gottesdienst: Ein Zeichen der Unterstützung für Israel

Die Predigt hatte Stephan Lehnert aus Stuttgart von der ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem=Internationale Christliche Botschaft Jerusalem) übernommen. Er fühlte sich durch das Wasser und das Schilf im Sonneberger Stadtpark an den See Genezareth erinnert. In seiner Predigt führte er aus, dass am Israelsonntag (immer der 10. Sonntag nach Trinitatis) auch an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahre 70.n.Chr. durch die Römer erinnert wird. Er beschrieb, wie unser Vater im Himmel sein auserwähltes Volk Israel durch alle Zeiten hindurch erhalten und geführt hat. Dabei spielte auch eine Rolle, dass der dreifaltige Gott, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat um alle Menschen in sein ewiges Reich zu führen. Das jüdische Volk hat den Messias Jesus vorerst abgelehnt. Seit Jesu Leben, Sterben und Auferstehen geht die frohe Botschaft vom ewigen Friedensreich an alle Menschen aus allen Völkern. Nach dem Jesu Versöhnungsbotschaft so um die Welt gegangen ist, soll dann auch das Volk Israel, das Volk des Bundes mit Gott, ins ewige Friedensreich eingehen, dass unser Gott und sein Messias Jesus Christus aufrichten werden.