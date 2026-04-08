Die Kirche zu den Heiligen 14 Nothelfern auf dem Gehilfersberg hat für die Menschen aus der Rhön, aus dem Hünfelder und Fuldaer Land, dem Geisaer Amt und dem Raum Bad Hersfeld eine große Anziehungskraft. Hier wird das Wallfahrtsjahr mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet. Zelebrant war in diesem Jahr Domkapitular Prälat Christof Steiner aus Fulda, der den Gottesdienst für den erkrankten Gerhard Stanke übernahm.