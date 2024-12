Gotha (dpa/th) - Bei einem Unfall sind in Gotha zwei Fußgängerinnen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Ein noch unbekanntes Auto hatte am Montagabend die beiden 68-Jährigen beim Abbiegen gestreift, wie die Polizei mitteilte. Eine der beiden Frauen kam dabei zu Fall und wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.