Unüberhörbarer Motorenlärm und die Luft mit dem Geruch von Benzin angereichert – das war am vergangenen Wochenende bestimmend im kleinen Ort Goßmannsrod.
Goßmannsrod Motoren, Matsch und Muskelkraft
Karl-Wolfgang Fleißig 11.10.2026 - 14:50 Uhr
Beim fünften Stoppelcross in Goßmannsrod kämpfen sich rund 240 Starter durch tiefe Spurrinnen. Mehr als 1.000 Zuschauer verfolgen das Geschehen auf dem Acker.
Unüberhörbarer Motorenlärm und die Luft mit dem Geruch von Benzin angereichert – das war am vergangenen Wochenende bestimmend im kleinen Ort Goßmannsrod.