Mindestens einmal im Jahr wird der Ort Goßmannsrod zu einem Mekka für Freunde des Motocross. So auch am Wochenende, als Motorenlärm unüberhörbar und die Luft mit dem Geruch von Benzin angereichert war. Hier im Veilsdorfer Ortsteil gab es den mittlerweile traditionellen Stoppelcross in seiner vierten Auflage auf den Feldern der Milch-Land GmbH Veilsdorf. 205 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dazu in mehreren Rennklassen angetreten. Rund 2000 Zuschauer haben die Rennen am Samstag vor Ort verfolgt. Am Abend vorher gab es ein Speed Race.