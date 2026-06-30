Mehr als ein halbes hundert Sängerinnen und Sänger aus der Stadt und dem nahen Umland gaben ihr nunmehr viertes Konzert. Aus der im kleinen Kirchenkreis um Pastorin Magdalene Franz-Fastner geborenen Idee, gemeinsam in einem Gospelchor zu singen, bis hin zur Programm- und Auftrittsgestaltung ist innerhalb von vier Jahren sowohl sicht- als auch vor allem hörbar etwas Großes, Schönes geworden. Nach dem Startkonzert damals in der Kreuzkirche war der immer stärker werdende Zulauf von Sangesfreudigen zum Chor noch kaum absehbar.
Gospelklang in St. Jakobus Mehr Hunger auf Erfolg als die Fußballer
Karl-Heinz Veit 30.06.2026 - 08:00 Uhr