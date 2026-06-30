Mehr als ein halbes hundert Sängerinnen und Sänger aus der Stadt und dem nahen Umland gaben ihr nunmehr viertes Konzert. Aus der im kleinen Kirchenkreis um Pastorin Magdalene Franz-Fastner geborenen Idee, gemeinsam in einem Gospelchor zu singen, bis hin zur Programm- und Auftrittsgestaltung ist innerhalb von vier Jahren sowohl sicht- als auch vor allem hörbar etwas Großes, Schönes geworden. Nach dem Startkonzert damals in der Kreuzkirche war der immer stärker werdende Zulauf von Sangesfreudigen zum Chor noch kaum absehbar.