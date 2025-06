Es war im nunmehr dritten Jahr in Folge der ganz große Auftritt von Sängerinnen und Sängern, die sich in der Art eines Projektchores zusammengefunden hatten, um die göttliche Botschaft von „Glaube – Liebe – Hoffnung“ ganz unkonventionell und überhaupt nicht missionierend, sondern im weitesten Sinne tolerant und damit für jedermann annehmbar an eine bunt gemischte Zuhörerschaft zu bringen. Buntgemischt zeigten sich die vielen Sängerinnen und wenigen Männer als gestandene Persönlichkeiten aus der Mitte der Ilmenauer Bürgerschaft, die eines gemeinsam haben: Die urwüchsige Freude am Singen in der Gruppe.