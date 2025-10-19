Licht am Horizont verspricht nun ein voraussichtlicher Kompromiss zwischen Gemeinde und Landesstraßenbaubehörde - denn es geht um eine Landesstraße. Denkbar sei demnach eine Einbahnstraßenregelung. Für die Gegenrichtung brauche es dann den Bau einer Umgehungsstraße. Ein Termin dazu soll im November stattfinden - denn die Straße und auch die darunter liegenden Leitungen sind dringend sanierungsbedürftig.

Golebniak hofft auf diese Lösung. Eine millionenschwere Erneuerung der Straße ohne Änderung der Verkehrsregelung wäre aus Sicht des Bürgermeisters "ein wirtschaftliches und psychologisches Verbrechen".