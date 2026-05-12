Die besondere Natur- und Kulturgeschichte des Nationalen Naturmonuments „Grünes Band Thüringen“ vor Ort für Besucherinnen und Besucher erlebbar zu machen, diese Aufgabe soll eine neue Infotafel bei Gompertshausen künftig erfüllen. Die Stiftung Naturschutz Thüringen hat die Tafel am Freitag offiziell eingeweiht. Sie befindet sich an der sogenannten Grenzerbank am Kolonnenweg zwischen Gompertshausen und Alsleben.