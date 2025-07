„Schmiede das Eisen…“, „Aus dem Leim gehen“, „Mal so richtig vom Leder ziehen“, „Das kannst du halten wie ein Dachdecker“, „Schuster bleib bei deinen Leisten“, aber auch „Sein Handwerk verstehen“ oder „Ins Handwerk pfuschen“. Sprichwörter und Redewendungen sind im Sprachgebrauch auch heute noch weit verbreitet und umschreiben oft, was mit vielen Worten gesagt werden müsste. Oft haben sie ihren Ursprung im Mittelalter und in den sich entwickelnden Zunftordnungen. Sie deuten auf den Beruf hin, beschreiben gewisse Eigenheiten und beinhalten lobende und tadelnde Worte oder werden humoristisch eingesetzt. Viele der früheren Berufe haben sich natürlich entwicklungsbedingt gewandelt oder sind seltener geworden. Geht man auf die Suche nach heutzutage eher seltenen Berufen, wird man unter anderem bei Ulrich Lippmann in Gompertshausen fündig.