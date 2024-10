Gompertshausen: In dieser Kegelbahn stecken über 70 000 Euro

„Es ist geschafft!“, mit diesen Worten begrüßte der Vereinschef die Mitglieder des TSV und Gäste im voll besetzten Saal in Gompertshausen. „Hier wurde was bewegt. Fast 1000 Stunden haben unsere Mitglieder an Eigenleistungen in der Summe geleistet. Dies war manchmal ganz schön schweißtreibend. Aber ohne eure Hilfe und tatkräftige Unterstützung hätten wir dieses Projekt nicht gestemmt bekommen. In knapp drei Monaten konnten wir gemeinsam diese Baumaßnahme bewältigen. Von der alten Anlage ist eigentlich nur der Roh-Beton übrig geblieben.“