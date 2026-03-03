Vor zwei Jahren kam nach langer Zeit des Leerstands und Verfalls wieder Bewegung in die Geschichte des ehemaligen Golfhotels in Oberhof. Am 1. März 2024 erwarb die Awo Sano Thüringen gGmbH das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, allerdings nicht mit dem Ziel, den Bau aus dem Jahr 1912 aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und wieder instandzusetzen, sondern um ihn abzureißen und an seiner statt einen Hotel-Neubau zu errichten. Zu sehen ist davon bisher nichts, auch Monate nachdem die Genehmigung für den Abbruch erteilt wurde. Wann dieser von statten geht, ist weiter offen.