Ein Jahr ist es her, dass das ehemalige Golfhotel verkauft wurde. Passiert ist seitdem nichts, zumindest nichts, was den Zustand des maroden Gebäudes verbessert hätte. Im Gegenteil, während der neue Eigentümer, die Awo Sano gGmbH, auf die behördliche Genehmigung wartet, das Hotel abreißen und an seiner statt einen Neubau errichten lassen zu können, verfällt der Bau aus dem Jahr 1912 weiter. Bisheriger Tiefpunkt war der Einsturz eines Giebels und Teile der Fassade im August. An dem traurigen Anblick, welchen das einstige Hotel seither mehr denn je bietet, wird sich so schnell nichts ändern. Noch immer ist nicht über das weitere Vorgehen entschieden.