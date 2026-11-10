Das Golfhotel existiert nicht mehr. Dort, wo es einmal stand, erstreckt sich nun eine riesige, eingezäunte Baugrube zwischen Ferienzentrum und Norwegerhaus. Hier soll nach dem Abriss des alten Hotels ein Neubau entstehen, um weitere Gäste in Oberhof zu beherbergen. Allerdings wird es noch Jahre dauern, bis es soweit ist. Die Eigentümerin des Grundstücks und der benachbarten Gebäude, die Awo Sano Thüringen, investiert derzeit anderweitig in Millionenhöhe und will die Projekte erst abschließen, bevor das Areal neu bebaut wird. Auf der Brachfläche soll in der Zwischenzeit dennoch etwas passieren.