Oakmont - Dank famoser Schläge auf den letzten Bahnen hat Golf-Profi JJ Spaun die US Open gewonnen. Als einziger Spieler blieb er bei dem Major-Turnier in Oakmont mit 279 Schlägen unter dem Platzstandard und gewann am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung auf den Schotten Robert MacIntyre. Für den 36 Jahre alten US-Amerikaner Spaun war es der erste Major-Sieg seiner Karriere.