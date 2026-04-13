Doch wie schon im Vorjahr, als sich McIlroy im 17. Anlauf endlich den fehlenden Titel für den Karriere-Grand-Slam gesichert hatte, ging es auch diesmal nicht ohne Drama. Nachdem ihn 2025 ein Patzer beim vermeintlich finalen Putt noch in ein Entscheidungs-Playoff gezwungen hatte, drohte dem 36-Jährigen der Sieg trotz Rekord-Führung zur Halbzeit auch in diesem Jahr noch zu entgleiten. Drei Schläge lag er nach dem ersten Drittel der Schlussrunde bereits gegen Cameron Young zurück und auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (beide USA) mischte nach einer fehlerlosen 68er-Runde plötzlich noch einmal ganz vorne mit.