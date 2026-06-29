Cromwell - Mit einem Tag Verspätung hat Europas Ryder-Cup-Star Viktor Hovland das Playoff bei der Travelers Championship gegen den Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler gewonnen. Nachdem am Sonntag das Stechen um den Sieg wegen starker Regenfälle und Dunkelheit verschoben werden musste, setzte sich der 28 Jahre alte Norweger heute am ersten Extra-Loch gegen den US-Superstar durch. Nach vier Runden lagen die beiden Profis mit jeweils 259 Schlägen gemeinsam an der Spitze, so dass ein Playoff um den Sieg nötig war.



"Es war echt stressig", sagte Hovland nach dem Playoff-Triumph bei dem Turnier in Cromwell im US-Bundesstaat Connecticut. "Es ist unglaublich. Ich kann nicht glücklicher sein." Scheffler hatte 2024 die Travelers Championship ebenfalls im Stechen gewonnen - damals gegen den Südkoreaner Tom Kim. Hovland kassierte für seinen achten Sieg auf der US-Tour ein Preisgeld von 3,6 Millionen US-Dollar (3,16 Millionen Euro).