Southport - Der neuseeländische Golfprofi Ryan Fox hat die 154. British Open in Southport gewonnen und damit den bislang größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert. Der 39-Jährige setzte sich nach vier Runden im Royal Birkdale Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen gegen die US-Profis Cameron Young (271) und Sam Burns (272) durch. Für seinen ersten Major-Sieg bekam Fox ein Preisgeld von 3,2 Millionen US-Dollar (ca. 2,8 Millionen Euro) und die ikonische Sieger-Trophäe überreicht, die Claret Jug.