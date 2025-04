Goldwasch-Saison: Nugget-Suche braucht Okay vom Amt

Beim Goldwaschen, so erläutert der Landratsamtssprecher, wird durch die Aufnahme und Umlagerung von Sedimenten in das Gewässer eingegriffen. „Dies kann das Gewässerbett, das als empfindlicher Bereich gilt, negativ beeinflussen. Es ist essenziell wichtig für die Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts und die Sicherstellung der Wasserqualität. So sind gerade in der Laichzeit viele Fischarten besonders empfindlich bei Störungen. Das Eingreifen in das Gewässerbett oder die Mobilisierung von Schwebstoffen durch das Goldwaschen können die abgelegten Eier und den Larvenbestand gefährden. Fische, wie zum Beispiel die heimische Forelle, sind in dieser Zeit sehr anfällig gegenüber Veränderungen ihres Lebensraumes. Für alle gewässerbewohnenden Organismen ist darüber hinaus eine intakte Gewässersohle notwendig.“