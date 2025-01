Goldschatz in Museum gestohlen Vier Männer wegen Diebstahls von Keltengold vor Gericht

So konnte auch eine DNA-Spur gesichert werden, die vermutlich von einem der Einbrecher stammte. Diese Spur stellte eine Verbindung zu genetischem Material her, das bei mehreren Einbrüchen in Deutschland und Österreich sichergestellt wurde. Letztlich ergab sich so eine Verbindung zu einem Verdächtigen aus Schwerin. Später wurden er und die drei anderem Angeklagten festgenommen.

Der beschuldigte Berliner hatte bei seiner Festnahme 18 Goldklumpen dabei, bei denen es sich nach den bisherigen Ermittlungen um Stücke aus dem Manchinger Goldschatz handelt, die eingeschmolzen wurden. Der größte Teil des rund 3,7 Kilogramm schweren Schatzes ist allerdings bis heute verschwunden. Nun gibt es die Hoffnung, dass der Prozess Hinweise auf den Verbleib liefert.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mindestens zwei der Beschuldigten bereits im Herbst 2021 versucht hatten, in das Manchinger Museum einzusteigen. Damals habe allerdings nicht die Alarmanlage lahmgelegt werden können, weswegen der Diebstahl der Münzen misslungen sei.

Mehrere Medien hatten zudem berichtet, dass die mutmaßliche Bande auch andere Museen ausspioniert habe. Beispielsweise die Keltenwelt am Glauberg in Hessen oder das Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz hätten auf der Liste der Einbruchsziele gestanden. Seitens des Ingolstädter Gerichts gab es zu diesen Berichten allerdings zunächst keine Stellungnahme.