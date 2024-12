Ingolstadt - Das Landgericht Ingolstadt will die Hintergründe des spektakulären Goldschatz-Diebstahls in einem Manchinger Museum im ersten Halbjahr 2025 mit insgesamt 32 Verhandlungstagen aufklären. Wie das Gericht berichtete, beginnt das Verfahren am 21. Januar. Die weiteren Prozesstermine sind bislang bis 5. Juni vorgesehen.