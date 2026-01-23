Goldschatz der Bundesbank Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?

Hätte die Bundesbank Lagerkapazitäten für ihr Gold aus den USA?

"Die Lagerkapazitäten in den Tresoren der Bundesbank würden für die 1.236 Tonnen aus den USA grundsätzlich ausreichen", erklärt die Bundesbank. "Auch 100 Prozent aller Goldreserven könnten in den Tresoren der Bundesbank untergebracht werden." Entscheidend für die Notenbank seien vor allem Sicherheit und Handelbarkeit. Anhand dieser Kriterien bewerte die Bundesbank regelmäßig, wo sie ihr Gold lagere. "Die New York Fed ist und bleibt in diesem Rahmen eine wichtige Lagerstelle für unser Gold. Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir mit der Fed New York einen vertrauenswürdigen, verlässlichen Partner bei der Aufbewahrung unserer Goldbestände haben."