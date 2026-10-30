Diesen Weg sind viele Goldlauterer, Heidersbacher und deren Gäste schon oft gegangen. Diesen Weg, der zwar nur vier Kilometer lang ist und doch viel zu bieten hat. Einladungen zum Singen zum Beispiel. Auch Informationen zu Liedern wie „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ oder „Wenn ich ein Vöglein wär“, die so ziemlich jedem noch aus der Kindheit bekannt sein dürften. Und zu jenem Lied „O Tannenbaum“, das hierzulande und anderswo auf der Welt als Weihnachtsklassiker Furore gemacht hat, noch immer macht und dessen Melodie in US-Bundesstaaten wie Florida und Maryland für deren Hymnen dient. Freilich kommt auch der Schöpfer dieser klangvollen Wegbegleiter zu Ehren – der große Sohn von Goldlauter – Ernst Gebhard Salomon Anschütz.