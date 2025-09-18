Goldlauter-Heidersbach: Waldbad zählt 8000 Saisonbesucher

Ende August ist die Badesaison im Waldbad Goldlauter-Heidersbach zu Ende gegangen. Auch wenn der Sommer wetterbedingt nicht zu den stärksten der vergangenen Jahre zählte, können die Verantwortlichen vom Schwimmbadverein dennoch auf eine gelungene Saison zurückblicken. „Insgesamt nutzten knapp 8000 Gäste das traditionsreiche Freibad. Besonders erfreulich war der Verkauf von 182 Saisonkarten, ein Beweis für die Treue der Stammgäste. Der besucherstärkste Tag fiel auf den 14. August, als bei hochsommerlichen Temperaturen 660 Badegäste Abkühlung suchten. Anfang Juli allerdings musste das Waldbad wetterbedingt an mehreren Tagen geschlossen bleiben – ein Umstand, der sich in diesem Sommer deutlich bemerkbar machte“, blickt Vereinsmitglied Axel Gropp zurück.