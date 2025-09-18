 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Waldbad zählt 8000 Saisonbesucher

Goldlauter-Heidersbach Waldbad zählt 8000 Saisonbesucher

Das Waldbad wurde in dieser Sommersaison von immerhin 8000 Wasserratten besucht. Die Mitglieder vom Schwimmbadverein sind zufrieden.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Goldlauter-Heidersbach: Waldbad zählt 8000 Saisonbesucher
1
Idylle pur: Das Waldbad Goldlauter-Heidersbach. Foto: F o t o: B a s t i a n F r a n k

Ende August ist die Badesaison im Waldbad Goldlauter-Heidersbach zu Ende gegangen. Auch wenn der Sommer wetterbedingt nicht zu den stärksten der vergangenen Jahre zählte, können die Verantwortlichen vom Schwimmbadverein dennoch auf eine gelungene Saison zurückblicken. „Insgesamt nutzten knapp 8000 Gäste das traditionsreiche Freibad. Besonders erfreulich war der Verkauf von 182 Saisonkarten, ein Beweis für die Treue der Stammgäste. Der besucherstärkste Tag fiel auf den 14. August, als bei hochsommerlichen Temperaturen 660 Badegäste Abkühlung suchten. Anfang Juli allerdings musste das Waldbad wetterbedingt an mehreren Tagen geschlossen bleiben – ein Umstand, der sich in diesem Sommer deutlich bemerkbar machte“, blickt Vereinsmitglied Axel Gropp zurück.

Nach der Werbung weiterlesen

Neben dem regulären Badebetrieb bot das Waldbad auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Gleich drei Mal lud der Tanz der Gefühle zu musikalischen Sommerabenden ein, dazu kam eine Kinoveranstaltung unter freiem Himmel und ein stimmungsvolles Konzert der Band Knopflos, das zahlreiche Besucher anlockte. Diese besonderen Veranstaltungen machten das Waldbad auch an kühleren Tagen zu einem kulturellen Treffpunkt, freut sich Gropp über den Zuspruch.

Darüber hinaus investierten die Betreiber in zahlreiche kleinere Verschönerungen auf dem Gelände. Neue Sitzgelegenheiten, gepflegte Grünflächen und kleine Instandsetzungsarbeiten trugen dazu bei, das Waldbad noch attraktiver zu gestalten. Mit Blick auf die kommende Saison ziehen die Verantwortlichen eine insgesamt positive Bilanz: Zwar habe das Wetter die Besucherzahlen etwas gebremst, dennoch sei das Waldbad seiner Rolle als beliebter Ort für Freizeit, Kultur und Begegnung gerecht geworden.